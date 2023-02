Assemblea dell’associazione autotrasportatori del Friuli Venezia Giulia sabato a Udine

Sabato 25 febbraio 2023 si terrà l’annuale Assemblea dell’Associazione Autotrasportatori del Friuli Venezia Giulia, con la partecipazione del Presidente nazionale di FAI, Paolo Uggè, già sottosegretario ai trasporti, ed altre autorità politiche. L’assemblea si terrà presso la sala Convegni di Udine Mercati srl (Mercato Ortofrutticolo) – P.le dell’Agricoltura – Udine, con inizio ore 10.00. Si tratteranno i provvedimenti legislativi a sostegno dell’autotrasporto, a seguito del caro gasolio e dell’aumento dei costi di gestione. Permane un malcontento diffuso per la mancata erogazione delle importanti risorse, rese disponibili dall’Esecutivo, ma non ancora fruibili per mancanza dei correttivi necessari per la loro pratica spendibilità. Le imprese di autotrasporto si sentono abbandonate al loro destino e destinate a far fronte a delle situazioni insostenibili.

Le imprese di autotrasporto devono inoltre far fronte ad una drammatica carenza di autisti, dovuta anche ai costi da sostenere per il conseguimento dei titoli di guida. Il recente incentivo denominato “Buoni patente”, esaurito nel primo giorno di apertura della piattaforma, per la richiesta del contributo, conferma questo problema e la necessità di correttivi nella normativa per il conseguimento della patente e CQC.

Molta anche la preoccupazione per le tappe della cosiddetta transizione ecologica, che appare economicamente non sostenibile per le imprese dell’autotrasporto. Con la presenza del dott. Marco Padrini, dirigente della Direzione centrale infrastrutture e territorio – Regione Friuli Venezia Giulia, si tratteranno le criticità presenti negli uffici territoriali della Motorizzazione Civile Regionale (personale e tempistiche pratiche di interesse delle imprese di autotrasporto) e si illustrerà il progetto della creazione dello sportello unico dell’autotrasporto.