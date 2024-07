Al via da oggi l’Estate militante alla Festa dell’Unità Aquileia. Previsti appuntamenti di approfondimento politico

La segretaria regionale del Pd Fvg Caterina Conti ha annunciato il calendario del festival che ad Aquileia (Udine) organizzano il locale circolo Pd e quelli di Fiumicello Villa Vicentina, Terzo d’Aquileia e Cervignano del Friuli. Si legge in una nota: “Parte sabato 27 luglio ad Aquileia la nostra estate militante, che sarà coinvolgente, stimolante e come sempre aperta a tutti. La tradizionale Festa dell’Unità di Aquileia, che quest’anno si svolge con la collaborazione del Pd regionale, propone una serie di appuntamenti per approfondire i temi più attuali della nostra attività politica nazionale e regionale. Quindi, momenti di dibattito e discussione con ospiti nazionali, esponenti sindacali e dell’associazionismo sociale, esperti e dirigenti del partito regionale, accompagneranno la nutrita e apprezzata offerta musicale e gastronomica che caratterizza l’appuntamento”. “Tutto questo si fa grazie al lavoro dei volontari del partito che – sottolinea Conti – allestiscono spazi per dibattiti, programmano spettacoli e concerti, gestiscono stand gastronomici”.

Si parte venerdì 26 luglio alle 18.30 con la presentazione del libro “Giacomo Matteotti. L’Italia Migliore” di Federico Fornaro, deputato dem, già presidente dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della società contemporanea “Carlo Gilardenghi» e autore di pubblicazioni tra storia e analisi politica. Con il responsabile Cultura Pd Fvg Marco Craighero e Marco Rossi esperto di comunicazione e membro dell’assemblea nazionale Pd.

Sabato 27 luglio alle 19.00 si svolgerà il dibattito “La nostra estate militante tra referendum e questione sociale”, che vedrà impegnata la segretaria regionale Caterina Conti assieme al segretario generale Cgil Fvg Michele Paga, il Segretario UIL Udine Luigi Oddo, il presidente ACLI Aps Fvg Nicola Fadel e Dino Spanghero del Comitato nazionale ANPI.

Domenica 4 agosto 19.00 sarà in scena Gianni Cuperlo che, introdotto da Caterina Conti, dialogherà con la giornalista Giacomina Pellizzari su “Costruire l’alternativa alle Destre”.

Lunedì 5 agosto alle 18.00 si farà il punto su “La Costituzione e le riforme”, con Mitja Gialuz, professore ordinario di Diritto processuale penale dell’Università di Genova, Leopoldo Coen, professore associato di Diritto amministrativo dell’Università di Udine, e la deputata dem Debora Serracchiani.