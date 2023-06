Cciaa Pn-Ud – Più di trenta bambini e giovani ucraini impegnati in laboratori per il futuro in Cciaa

Più di trenta bambini e giovani ucraini hanno partecipato oggi (giovedì 15 giugno) all’Innovation & Creativity Camp, una giornata di laboratori per il futuro nella sede di Udine della Camera di Commercio Pn-Ud, grazie all’iniziativa di Unicef e Junior Achievement Italia, che hanno unito le forze attraverso le attività del progetto Upshift for Ukraine, per aiutare i giovani ucraini attualmente in Fvg nella delicata fase di inserimento e socializzazione nel contesto di arrivo. Questa sinergia ha trovato di buon grado ospitalità in Cciaa, che è già da anni partner di Junior Achievement Italia per lo sviluppo delle attività di autoimprenditorialità dei giovani. L’iniziativa si avvale del supporto operativo della rete regionale di Terre des Hommes (www.terredeshommes.it), punto di riferimento per numerosi percorsi di inserimento e sviluppo per le donne ucraine e per i loro figli. «Molti dei ragazzi sono qui solo con la mamma o altri parenti, sono in pochi a essere qui con anche il padre», ci racconta Paola Tracogna, senior field officer di Terre des Hommes. «Con queste iniziative – aggiunge – cerchiamo di aiutare i ragazzi a conoscersi e a collaborare insieme in progettualità che li aiutino a immaginare il futuro». E un futuro ovviamente migliore della realtà che si sono trovati a vivere dallo scorso anno, sperando nel rientro in un’Ucraina in pace. «Dai progetti che facciamo con loro, uno dei pensieri più diffusi tra i ragazzi è trovare idee per la ricostruzione del loro Paese – aggiunge Tracogna. Se infatti, appena arrivati qui, pensavano e confidavano di fermarsi solo per poco tempo, oggi sono più consapevoli che la loro permanenza in Italia e in Friuli dovrà protrarsi più a lungo e stanno cominciando a vedere questo momento, pur con tutte le difficoltà, come un’opportunità di crescita a 360 gradi, continuando a sperare di poter mettere in pratica prima possibile questa esperienza anche quando potranno tornare a casa». I ragazzi presenti all’iniziativa in Camera di Commercio sono stati accolti dal segretario generale Maria Lucia Pilutti e hanno poi continuato la giornata in attività di gruppo accompagnati dallo staff e dalle mentor ucraine di Junior Achievement Italia, con il supporto di Terre des Hommes. Alcuni di loro si sono inseriti nelle scuole regionali, mentre altri hanno deciso, da qui, di continuare a frequentare online le scuole ucraine. Alcuni ancora stanno portando avanti contemporaneamente i percorsi di studio nei due Paesi.