Cinque serate nel Circuito ERT: Leo Gullotta è Bartleby, lo scrivano dal racconto di Herman Melville

Leo Gullotta vestirà i panni di Bartleby, lo scrivano - il protagonista dell’omonimo racconto di Herman Melville - per cinque serate nel Circuito ERT. Lo spettacolo, firmato da Francesco Niccolini e diretto da Emanuele Gamba, ha per interpreti anche gli attori della storica compagnia Arca Azzurra Teatro: Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti e Lucia Socci. La tournée in FVG partirà dal Teatro Comunale di Monfalcone mercoledì 2 e giovedì 3 marzo, proseguirà venerdì 4 marzo al Teatro Luigi Candoni di Tolmezzo e sabato 5 marzo al Teatro Gustavo Modena di Palmanova, per concludersi domenica 6 marzo nel rinnovato Teatro Benois-De Cecco di Codroipo. Tutte le serate avranno inizio alle 20.45. Leo Gullotta sarà anche ospite giovedì 24 febbraio alle 18.30 del Teatro a Casa Tua, la videorubrica web del Circuito ERT in onda sulla pagina Facebook e sul canale YouTube ERTFVG. “Avrei preferenza di no” (“I would prefer not to” nell’originale) è la frase che caratterizza il personaggio di Bartleby, nato dalla penna di Melville nel 1853, due anni dopo il più celebre Moby Dick; ambientato in uno studio legale di New York (“una storia di Wall Street” è il sottotitolo dell’opera), racconta l’arrivo in ufficio di Bartleby, scrivano che a un certo punto decide di non scrivere più. Bartleby è un alieno, è un uomo che si è posto delle domande e ha fatto nella vita delle scelte profonde e importanti, è un uomo libero che, inserito in un sistema votato all’efficienza, all’obbedienza e al profitto, diviene il proverbiale granello di sabbia che rompe l’ingranaggio perfetto. Il suo silenzio inspiegabile turba i suoi colleghi, i lettori e gli spettatori.

Tante sono le domande che ci accompagnano da un secolo e mezzo: Da dove viene? Perché non è possibile salvarlo? Perché non vuole essere salvato? “Abituati all’idea di sviluppo e crescita senza limite con la quale siamo cresciuti – spiega Francesco Niccolini, del quale abbiamo visto poche settimane fa nella rassegna Una stanza tutta per sé anche una riduzione di Moby Dick - Bartleby ci lascia spiazzati: in lui non c’è alcuna aspirazione alla grandezza, solo rinuncia, in barba ai vincenti, ai sorrisi a trentadue denti, agli eternamente promossi e ai trend di crescita. Come se lui, il povero Bartleby, portasse sulle sue spalle il lutto per le titaniche e deliranti ansie di vittoria ed espansione del nostro mondo”. In un momento storico – quello pandemico e post-pandemico - in cui è forse necessario ripensare il proprio modo di stare al mondo, la figura di Bartleby sembra perfetta per spingerci a fermarci, a guardare la nostra vita e a farci delle domande.

