Comune di Cervignano del Friuli “Città che legge”: Storie dritte… e un po’ storte

SETTIMANA NAZIONALE NATI PER LEGGERE 2024 DAL 16 AL 24 NOVEMBRE e per festeggiare la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che ricorre il 20 novembre di ogni anno. Anche Cervignano del Friuli aderisce al progetto e proprio mercoledì 20 novembre 2024 alle ore 17.00 in Biblioteca ci sarà l’appuntamento con STORIE DRITTE… E UN PO’ STORTE, un’occasione allegra, colorata e piena di storie per ricordare a tutti noi i bisogni di bambini e bambine: giocare, essere curati, vivere in natura, imparare… Letture ad alta voce e albi illustrati da guardare insieme, grandi e piccoli, per crescere meglio!

L’attività è curata dall’associazione culturale 0432 e dedicata a bambini e bambine dai 3 agli 8 anni e alle loro famiglie.