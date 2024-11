Un ministro e la capa

Sono proprio tutti uguali. (e non è un mistero) : ministro e capa (capo) del Governo uniti nella lotta.

Cio’ che li unisce, in fondo in fondo, oltre alle nostalgie del passato italico, è l’odio verso chi viene da altro: altro Paese, altra cultura, altra religione, altro…

Propaganda, sempre e solo propaganda, s’ha da fare.

Le vittime possono essere tutte e tutti, l’importante è fare sfogare, riempire?, la pancia di chi soffre e l’ingordigia di chi può, dimenticando che prima o poi la storia fara’ giustizia.

Speriamo prima che poi, direbbe il saggio. Questo dipende anche da noi, pero’.

Zihal