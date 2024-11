‘Biancaneve Show’ Domenica prossima inaugurerà a Cormons la rassegna SiparioRagazzi

Domenica 24 novembre, alle 16, si alzerà il sipario sulla rassegna SiparioRagazzi, dedicata ai bambini e alle famiglie, al Teatro Comunale di Cormons. In scena la compagnia dei Teatri Soffiati con ‘Biancaneve Show’, che vedrà protagonista Maria Vittoria Barrella. La drammaturgia ei testi sono firmati da Alessio Kogoj (anche regista) e Maria Vittoria Barrella. Lo spettacolo è una ricostruzione contemporanea, fedelissima all’originale, della celeberrima fiaba dei fratelli Grimm. La scena è vissuta da una presenza cangiante sempre pronta a formidabili trasformazioni di ruolo e al cucire minuziosamente la trama della storia. Un dialogo teatrale purissimo tra palco e scenografia, ma con un vestito di luce e musica ricercata, spiazzante e magico. Teatro, danza, canto, comicità sono i linguaggi che infiammano la scena per accendere un pirotecnico spettacolo di luci e ombre, sorrisi e lacrime, colpi di scena e una poesia senza fine. Biancaneve è lo specchio dell’innocenza mentre la cattiva regina non può sopportare d’invecchiare e sarà perfino capace di trasformarsi in una strega. Questo è uno spettacolo irresistibile dove si racconta senza fronzoli la storia di Biancaneve, con molto incanto, tenerezza e un pizzico di cattiveria.

La prevendita dei biglietti sarà aperta un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.