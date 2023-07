Comunità del Friuli orientale inaugurazione della nuova centrale operativa della polizia locale a Cividale

Inaugurazione ufficiale lunedì 3 luglio in Largo Martiri delle Foibe a Cividale del Friuli alle 12.00 per la nuova Centrale operativa del Corpo della Polizia locale (che ha 30 addetti tra agenti e impiegati amministrativi) della Comunità del Friuli Orientale, a cui aderiscono i Comuni di Buttrio, Moimacco, Premariacco, Cividale del Friuli, Prepotto, San Giovanni al Natisone, Remanzacco e Pradamano. Una struttura moderna che ha un video wall tecnologicamente avanzato da cui sono accessibili i 25 nuovi lettori di targa installati sul territorio e le circa 200 nuove telecamere di sorveglianza, installate sempre negli otto Comuni. All’inaugurazione sarà presente l’assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, insieme ai sindaci degli otto Comuni, alle massime autorità politiche e delle forze di Polizia competenti per il territorio in questione, il quale ha un bacino di circa 36 mila abitanti. La Centrale è stata realizzata grazie ai contributi regionali e agli investimenti dei Comuni interessati. “Una sede innovativa e dotata di strumenti tecnologicamente avanzati – dichiara il presidente della Comunità Enrico Basaldella, sindaco di Moimacco -, finalizzati alla gestione centralizzata degli operatori di Polizia locale i quali presidiano il territorio, verificano le segnalazioni provenienti dai cittadini, intervengono in caso di sinistri stradali, calamità e ausilio alla viabilità. Con questo intervento la Comunità dimostra ancora una volta di più di essere un ente vicino alle cittadinanze dei Comuni aderenti, rispondendo prontamente alle loro necessità in forma unitaria”. Da non dimenticare infatti che oltre alla Polizia locale la Comunità gestisce i servizi dei Tributi, Personale, SUAP e Ragioneria per i Comuni aderenti. Fulcro del nuovo Comando il citato video wall. “Grazie a questa imponente mole di immagini che fornirà – sottolinea il comandante della Polizia locale della Comunità Fabiano Gallizia – , gli operatori di Centrale operativa avranno la possibilità di monitorare in maniera istantanea e contemporaneamente i territori degli otto Comuni oltre a verificare, grazie al nuovo software dei lettori di targa, il movimento dei veicoli tra singoli territori e di verificarne la regolarità di assicurazione e revisione o addirittura di poter individuare veicoli rubati, oltre a gestire le black list di veicoli sospetti come attività preventiva. Abbiamo predisposto anche un nuovo regolamento che permette di condividere queste utili informazioni anche con le altre Forze dell’ordine, accelerando i tempi di accertamento”. La Centrale operativa sarà attiva ogni giorno dalle 7:45 alle 19 nei giorni feriali e durante quei festivi che vedranno impegnati gli agenti in manifestazioni o eventi. Il cittadino avrà così un riferimento costante e puntuale per ogni esigenza di intervento. “I nostri operatori – conclude Gallizia -, inoltre, sono coordinati dalla Centrale operativa grazie anche ad un sistema radio, anch’ esso finanziato interamente dalla Regione, che permette la geolocalizzazione, in modo che ogni agente ed ogni pattuglia sia sempre in contatto con gli altri operatori e con il Comando per qualsiasi necessità ed intervento. Questo sistema, già attivo, ha permesso di gestire anche situazioni non semplici, quali sinistri con feriti gravi e congestione del traffico, eventi atmosferici estremi con decine di richieste di interventi contemporaneamente, chiusura strade e deviazioni. Infine, grazie al recente acquisto del software della Centrale operativa, sarà possibile attuare un ulteriore passo verso la digitalizzazione della Pubblica amministrazione in quanto gli operatori esterni sono già dotati di tablet dove annotano gli interventi eseguiti tramite questi software che li comunica direttamente alla Centrale”.