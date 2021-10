Convegno Donne del Vino FVG – Cambiamenti climatici e ripercussioni in vigna e in cantina

Cambiamenti climatici e ripercussioni in vigna e cantina, il convegno delle Donne del Vino FVG a Fiume Veneto

Il 12 Novembre 2021 alle 17 l’Associazione Nazionale Donne del Vino delegazione del Friuli Venezia Giulia organizza a Fiume Veneto, presso la cantina Fossa Mala, il convegno “I cambiamenti climatici e le ripercussioni in vigna e cantina”.

L’incontro, aperto a tutti gli interessanti, sarà animato da esperti del settore, enologi e ricercatori che si confronteranno sul delicato tema che riguarda il presente ed il futuro della viticoltura sul nostro territorio. Per l’occasione sarà ospite il relatore della Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige che illustrerà alcuni passaggi fondamentali delle ricerche sugli aspetti dei cambiamenti climatici e le conseguenze per gli ecosistemi naturali. Gli aumenti della temperatura registrati in tutto l’emisfero settentrionale influiscono sull’agricoltura e sulle attività umane connesse ad essa. Gli effetti dei cambiamenti climatici a livello di ecosistema e di economia locale necessitano di risposte urgenti da parte di tutti gli attori coinvolti.

Si discuterà quindi anche di sostenibilità ambientale e delle buone pratiche in vigna e in cantina già attuate da anni in seno all’associazione, portando in particolare gli esempi di vignaiole del Friuli Venezia Giulia, della Puglia e della Sicilia.

Le Donne del Vino del Friuli Venezia Giulia, guidate dalla delegata Cristina Cigolotti e dalla vice delegata Liliana Savioli, unitamente alle due consigliere nazionali Cristiana Cirielli e Antonella Cantarutti, ritengono fondamentale organizzare questi momenti di confronto sul tema per condividere informazioni e progetti a livello regionale e fare rete nel settore del vino.

Al termine dell’incontro, è previsto un momento conviviale e un brindisi. L’evento è sostenuto da Amorim Cork Italia e da Vespieren Broker di Assicurazione.

Per chi fosse interessato a partecipare, è necessario inviare una mail a friuliveneziagiulia@ledonnedelvino.com con oggetto Convegno 12 Novembre.