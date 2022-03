Covid: Shaurli (Pd), in Fvg pagato prezzo troppo caro Ricordare vittime, successi ed errori

“Questa Giornata è dedicata alle vittime e al dolore di chi ha perduto affetti e amicizie, ma la nostra memoria deve andare oltre le ferite delle perdite e diventare un momento di seria riflessione sulle capacità di resistenza e reazione che la nostra regione ha espresso, in solidale rapporto con lo Stato. Se stiamo riuscendo a fermare il Covid lo dobbiamo alla combinazione della scienza con il coraggio di scelte nazionali unite alla collaborazione della popolazione ed allo straordinario sacrificio degli operatori della nostra sanità pubblica. Ricordare oggi significa anche riflettere sul numero straordinario di morti che ha patito il Friuli Venezia Giulia, superiore a luoghi tristemente noti, sui tanti contagi che forse si potevano evitare almeno dopo la prima ondata se la politica avesse evitato ambiguità, ostilità verso misure come le chiusure e tentennamenti verso il green pass. Stiamo vincendo ma in questa Regione è stato pagato un prezzo troppo caro”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid che si celebra oggi 18 marzo.