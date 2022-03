“Diritto allo studio, istruzione e formazione: sistema nazionale o autonomie differenziate?” Se ne discute al Balducci

Domani, Venerdì 4 marzo, dalle ore 16.30, presso il Centro "Ernesto Balducci" di Pozzuolo del Friuli a Zugliano si terrà la tavola rotonda dal titolo "Diritto allo studio, istruzione e formazione: sistema nazionale o autonomie differenziate?" organizzato a cura della componente di Open Sinistra FVG del Gruppo Consiliare regionale Misto, in collaborazione con FLC CGIL FVG. Discuteremo di questi temi con: Alessia Rosolen (Assessore Istruzione Regione FVG), Furio Honsell (Consigliere Regionale FVG), Salvatore Spitaleri (Commissione Paritetica Stato Regione), Francesco Sinopoli (Segretario Generale FLC CGIL), Enrico Panini (Dirigente Scolastico, già vicesindaco di Napoli), Dianella Pez (Rappresentante Comitati per il ritiro dell’Autonomia differenziata), Stefano Stefanel (Dirigente scolastico). Presenta l’iniziativa Adelaide Puddu, Presidente di Proteo Fare Sapere Friuli Venezia Giulia. Coordina il tavolo Corrado Zunino, Giornalista de “La Repubblica”. Si ricorda che per accedere all’evento è necessario il green pass rafforzato e l’uso della mascherina FFP2.