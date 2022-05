Educazione alimentare: Il Montasio dop tra i protagonisti del progetto “Latte nelle scuole”

Consorzio Montasio e Camera di Commercio Pordenone-Udine a sostegno della campagna ministeriale di educazione alimentare sul consumo di latte e derivati. Tra maggio e giugno coinvolti più di 1600 alunni di alcune delle scuole primarie del Friuli. Codroipo (UD), 17 maggio 2022 - Promuovere tra i bambini un percorso di corretta educazione alimentare, per insegnare loro ad inserire il latte e i suoi derivati (yogurt e formaggi) nell’alimentazione quotidiana, conservandone poi l’abitudine per sempre. Con questo scopo è nato il progetto “Latte nelle Scuole”, la campagna di educazione alimentare sul consumo di latte e prodotti lattiero-caseari destinata ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni che frequentano le scuole primarie. A sostenere il progetto, finanziato dall'Unione Europea e realizzato attraverso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche il Consorzio di tutela del formaggio Montasio in collaborazione con la Camera di Commercio Pordenone-Udine. Coinvolti più di 1600 alunni di 12 scuole primarie della provincia di Udine e Pordenone che in questo ultimo periodo dell’anno scolastico - tra maggio e giugno - si approcciano alla tematica attraverso degustazioni guidate e visite didattiche presso le realtà (allevamenti e caseifici) facenti parte della filiera del Montasio Dop, potendo così soddisfare ogni curiosità sull’origine, sulle modalità di produzione e il legame che i prodotti lattiero-caseari come il formaggio Montasio Dop hanno con il territorio di appartenenza. Sotto la guida di un tecnico qualificato del Consorzio gli alunni, oltre ad essere informati sulle caratteristiche nutrizionali, vengono accompagnati all’assaggio della Dop per apprezzarne tutti i sapori e i profumi. “Nelle nostre attività di promozione abbiamo sempre dato importanza alle attività didattiche volte all’educazione nutrizionale - dichiara il Presidente del Consorzio Montasio Dop, Valentino Pivetta, condividiamo quindi appieno questo progetto focalizzato sull’incentivo di consumo di latte, yogurt e formaggi e sulla creazione di occasioni di consumo collettivo per far conoscere le diverse varietà e tipologie di prodotti che ne derivano, tutti alimenti che forniscono un prezioso apporto di nutrienti. E’ bene sapere che il Montasio Dop è un formaggio genuino, - sottolinea Pivetta - un perfetto alleato per la salute e il benessere grazie al suo apporto energetico di proteine, calcio e vitamine e per la sua caratteristica di essere naturalmente privo di lattosio. Mettere i bambini nella condizione di conoscere fin da piccoli ciò che mangiano, l’origine dei prodotti caseari e la qualità delle materie prime li rende dei consumatori sicuramente più consapevoli”.