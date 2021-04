Ert Fvg: Il teatro a casa tua: giovedì per la Giornata Internazionale della Danza ospite Marta Bevilacqua

Si avvicina la ripartenza degli spettacoli anche per il Circuito ERT, spaziando come di consueto tra prosa, musica e danza. Proprio in occasione della Giornata Internazionale della Danza, giovedì 29 aprile, la coreografa e presidente della compagnia Arearea di Udine – l’unica compagnia di danza regionale riconosciuta dal Ministero - Marta Bevilacqua sarà ospite della rubrica web Il Teatro a Casa tua. L’intervista, trasmessa in diretta su Facebook e YouTube di ERT FVG alle ore 18.30, sarà l’occasione per fare il punto sullo stato di salute della danza dopo più di un anno di stop agli spettacoli, ma soprattutto per presentare e anticipare i prossimi appuntamenti promossi da Arearea in collaborazione con il Circuito ERT.

Al microfono di Angela Caporale, Marta Bevilacqua anticiperà i molti appuntamenti estivi, finalmente in presenza, per la compagnia a partire dalla rassegna Off Label, organizzata proprio con il Circuito multidisciplinare ERT. La data per la ripartenza è fissata per domenica 9 maggio allo Studio, in via Fabio di Maniago 15 a Udine con CaBe, a VHS Elegy di e con Giulia Bean. Quattro in totale gli appuntamenti che porteranno in scena anche quest’anno i nuovi linguaggi della danza contemporanea, attraverso i lavori tutti al femminile di giovani coreografe e danzatrici under 35. Oltre a Giulia Bean, gli appuntamenti successivi saranno sabato 15 maggio con Dance Out, mercoledì 19 con Marea del Trio Tsaba e aGluten con Artemis Danza, per concludere venerdì 21 con I suppose it’s real di Michela Silvestrin e Deep purple rain man on fire fox trot di e con Giovanna Rovedo.

Il programma di Il Teatro a Casa tua – lo spazio che accompagna e arricchisce la proposta teatrale del Circuito ERT che conta ben 27 teatri su tutta la Regione, oltre alle iniziative per le famiglie e per le scuole di Piccolipalchi e di teatroescuola – proseguirà giovedì 6 maggio, sempre alle ore 18.30, con una puntata speciale dedicata alla ripartenza delle attività dell’Ente Regionale Teatrale con il direttore Renato Manzoni.

Tutte le puntate, dopo la messa in onda, saranno disponibili sui canali Facebook e YouTube ERT FVG: https://www.facebook.com/ERTFVG | https://bit.ly/ERTFVGYouTube