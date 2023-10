“Facciamo Rumore” campagna di sensibilizzazione sulle violenze e discriminazioni delle persone LGBTQIA+ in FVG

Arcigay Friuli lancia la campagna di sensibilizzazione sulle violenze e discriminazioni delle persone LGBTQIA+ in FVG “Facciamo RUMORE”: otto testimonianze raccontate attraverso manifesti e video interviste che raccolgono storie reali di violenza e/o discriminazione di persone LGBTQIA+ sul nostro territorio. “Facciamo RUMORE” è la campagna di sensibilizzazione che Arcigay Friuli, attraverso il progetto di accoglienza Villa CARRA, lancia sul territorio regionale per sensibilizzare la popolazione su problematiche specifiche che le persone LGBTQIA+ vivono quotidianamente sulla propria pelle e invitare a queste a non rimanere in silenzio, a denunciare pubblicamente, a “fare rumore”. Sono otto le persone testimonial che hanno prestato la propria voce per raccontare la propria storia per esemplificare le difficoltà che la comunità LGBTQIA+ trova nelle proprie vita quotidiane: da aggressioni stradali al mancato riconoscimento della propria genitorialità, dal bullismo omofobico alla violenza ginecologica passando per le paure di chi lascia il proprio paese per poter essere se stess* o chi perde la fiducia nelle istituzioni dopo aver ricevuto un trattamento discriminatorio. “Storie reali con persone reali per spiegare nel concreto di cosa parliamo quando parliamo di discriminazioni e violenze, termini che spesso rimangono troppo astratti. La campagna è stata ideata come un esercizio di empatia, possibile soltanto grazie alla preziosa collaborazione di chi ha prestato il proprio vissuto allo scopo di aumentare la consapevolezza della popolazione generale sulle nostre difficoltà” spiega Luca Vida, presidente di Arcigay Friuli. La campagna si sviluppa tanto offline, attraverso i manifesti che verranno affissi in Comuni di tutta la Regione FVG, come online sui social del progetto Villa CARRA (Facebook, Instagram e canale Youtube) dove sarà possibile approfondire tanto le storie accennate sui manifesti attraverso le video interviste come i dati statistici collegati a esse. “Queste storie non sono purtroppo fatti isolati. Ed è per questo che abbiamo volutamente divulgare le (poche ancora) statistiche che abbiamo a disposizione, per far capire la diffusione di queste problematiche.” aggiunge Vida. Le fotografie e i video sono opera della fotografa friulana, residente a Roma, Veronica Sauchelli, mentre la grafica è stata curata dalla graphic designer friulana Veronica Duriavig.