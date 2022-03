Festa degli alberi nella scuole con Coldiretti e Campagna Amica Lunedì ad Aviano e Morsano al Tagliamento

In occasione della ventiduesima festa degli alberi nelle scuole, lunedì 21 marzo, Coldiretti a livello nazionale organizzerà la piantumazione di almeno un albero per provincia in tutto il territorio nazionale. L’iniziativa, è promossa in collaborazione con la Fondazione Campagna Amica, Terranostra, Coldiretti Donne Impresa e Fondazione Univerde. Per Pordenone, due saranno gli istituti interessati: il comprensivo di Cordovado, con il plesso di Morsano al Tagliamento e il comprensivo di Aviano con il plesso di Giais. Per entrambi gli appuntamenti sono stati coinvolti i dirigenti scolastici e gli amministratori locali con i sindaci. Per quanto riguarda Coldiretti ci saranno il presidente Matteo Zolin e il vice Marco De Munari, i presidenti di sezione con i segretari di zona.

“La festa dell’albero di quest’anno -commenta il presidente Zolin- avrà una connotazione particolare. Gli alberi che consegneremo avranno sì la valenza che rappresenta la sostenibilità ambientale, ma in un periodo come questo gli consideriamo come simboli della pace e speriamo –conclude Zolin- che la scelta, non causale di Aviano, sia di buon auspicio per la conclusione rapida del conflitto in Ucraina”.