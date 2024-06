Fiera regionale dei vini di Buttrio domani inaugurazione con tavola rotonda su vino, i Papu e le proposte enogastronomiche

Al via la 91ma edizione la Fiera Regionale dei Vini di Buttrio, la più antica manifestazione enoica del Friuli Venezia Giulia e tra le realtà storiche dell’intera Italia. Dal 7 al 9 giugno nella splendida Villa di Toppo-Florio con il suo Parco archeo-botanico, la manifestazione proporrà il meglio dei vini autoctoni del Friuli Venezia Giulia (105 etichette) insieme a deliziose proposte gastronomiche e a un programma di eventi collaterali per tutte le età (82 appuntamenti calendario completo su www.buri.it).

Il via ufficiale con l’inaugurazione venerdì 7 giugno alle 18.30 nella sala Pasolini in Villa di Toppo-Florio. Si inizierà con la tavola rotonda condotta da Stefano Cosma “Alcool o non alcool, questo è il dilemma. Nuove eno-amletiche questioni”. Tra i partecipanti al dibattito il dottor Matteo Carzedda economista agrario dell’Università di Trieste, il giornalista Walter Filiputti e il promoter del vino friulano, lo statunitense Wayne Young. Seguiranno i saluti delle autorità, la presentazione della mostra fotografica “Sguardi diVini dal 900 ad oggi” di dotART e si concluderà con il brindisi inaugurale in sala Isi Benini.

Questi gli altri appuntamenti della prima giornata del 7 giugno. Alle 18 aprirà Banco d’assaggio dei vini autoctoni regionali di Vinibuoni d‘Italia (primo piano di Villa di Toppo-Florio) e il Tendone del Gusto con bancarelle di prodotti agroalimentari regionali di eccellenza (Area antistante la Villa). Sarà aperta Le meraviglie del nostro paese: tradizioni, colline, vigne

mostra grafica-pittorica degli studenti della Scuola Primaria D. Alighieri e della Scuola Secondaria di I Grado I. Nievo di Buttrio. Nell’area antistante la Villa esibizione musicale del Never Say Duo.

Alle 19 al via le proposte culinarie. Davanti alla villa contest di cucina Un primo a sorpresa – Chef in sfida mentre nel parco apre l’area ristorazione con cucina tipica curata da chef Cortiula e i vini dei vignaioli di Buttrio. Alle 19.45 altra esibizione del Never Say Duo. Alle 20 visita guidata con Veronica Tomasettig al nuovo Museo della Civiltà del Vino del FVG e infine alle 21 si riderà con I Papu nel parco: in scena il loro spettacolo comico “A che punto è la rotta?”. Ingresso libero.