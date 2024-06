Udine: In via Piutti la “Casetta dei libri” realizzata dal corpo forestale

Un libro è un sogno che tieni fra le mani e Leggere ci dà un posto dove andare… anche quando dobbiamo rimanere dove siamo, sono le frasi che campeggiano sulla postazione di “Bookcrossing” che da qualche giorno è stata posizionata nel quartiere della IV Circoscrizione di Udine, precisamente nell’area verde padri Aldo e Bramante Marchiol di via Arnaldo Piutti 47. Realizzata dal Servizio foreste del Corpo forestale FVG, desiderata dai bambini delle scuole e dai cittadini del quartiere, è gestita dai ragazzi del progetto Casa Asti, in collaborazione con la Biblioteca civica “V. Joppi”.

Venerdì 7 giugno alle 16.30, grazie al progetto Storie in Città, sostenuto dall’assessorato per l’Equità sociale e Salute del Comune di Udine retto dall’assessore Stefano Gasparin, interverranno l’assessore Federico Angelo Pirone (Istruzione, Università e Cultura), Rinaldo Comino del Servizio Foreste e Corpo Forestale della Regione autonoma FVG, Guido Zoncu, dirigente scolastico Istituto comprensivo IV Udine. L’evento è parte della rassegna “Storie in Città”, che mira a promuovere pratiche innovative di inclusione diffusa e partecipata delle persone con disabilità, attraverso la promozione della lettura.

Grazie alla collaborazione di molti amici del quartiere, nel pomeriggio seguirà “Arcobaleno di storie, laboratori e musica”, una serie di eventi per bambini, bambine e famiglie, un pomeriggio dedicato a laboratori di lettura (Damatrà e Casa Asti), caccia al tesoro (associazione Meta Cometa), musiche di giovani studenti (associazione Musicologi) e laboratori creativi (Coop. L’Ancora), merenda (mamme della Scuola Alberti), con il prezioso supporto del Gruppo Alpini di Udine Sud.

Il progetto di lettura condivisa nasce per portare persone e libri in prossimità, più vicino a bambini e ragazzi, non solo in biblioteche e scuole, ma anche in luoghi insoliti della città come parchi, case private o aree verdi, come nel caso della postazione di bookcrossing, per raggiungere gli irraggiungibili, affiancando alle realtà locali il sostegno di risorse, operatori e volontari della città.

L’appuntamento è orgogliosamente inserito nella ricca programmazione de La Notte dei Lettori, con la direzione artistica di Martina Del Piccolo, come Stazione 28.