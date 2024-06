Europee: Pd chiude campagna a Udine, battere la destra è possibile

“Battere questa destra è possibile, con il lavoro serio che stiamo facendo, spiegando alle persone la differenza che c’è tra noi e loro, che noi vogliamo un’Europa giusta e solidale, dalla parte del lavoro e del sociale. In gioco c’è un’idea di Europa e di società profondamente diversa tra noi e i nazionalisti. Le prossime 48 ore sono quelle decisive, e ci dovremo mettere ogni impegno nel portare i cittadini a votare”. Lo ha detto a Udine la segretaria del Pd Fvg Caterina Conti, alla chiusura della campagna elettorale delle europee, che ha iniziato il suo intervento dedicando “un pensiero a Claudio Della Pietra che ci ha lasciato improvvisamente, esempio di un uomo che ha dedicato la sua energia e la sua passione al partito democratico”.

La segretaria ha chiesto di “non lasciare nulla di intentato perché tutte le persone vadano a votare, che non è soltanto un diritto conquistato con la lotta ma è anche un dovere e una responsabilità. Ai più giovani vogliamo lasciare un mondo migliore di questo”. Tra i presenti, oltre alla deputata Debora Serracchiani, il vicesindaco Alessandro Venanzi, l’assessora comunale Eleonora Meloni, la consigliera regionale Manuela Celotti, il segretario cittadino pd Rudi Buset, consiglieri comunali, militanti storici e un nutrito gruppo di Giovani Democratici.

Il presidente dell’assemblea regionale del Pd Fvg Franco Lenarduzzi ha invitato a “ricordare alla nostra gente chi erano quelli che andavano in giro con le magliette di Putin e ancora oggi scrivono sui loro manifesti più Italia meno europa: un controsenso storico”.

Il segretario provinciale di Udine Luca Braidotti ha sottolineato che “sabato e domenica abbiamo una grande occasione di cambiare le cose, a livello europeo con la nostra candidata Sara Vito, con il nostro capolista Stefano Bonaccini e con tutti quelli che in queste settimane in ogni angolo della nostra provincia si sono impegnati per portare le idee del partito democratico, della nostra lista, per dare un segnale di cambiamento al governo nazionale, e a tutte le giunte locali che stanno depotenziando i servizi per i nostri cittadini”.

Ha concluso la candidata Pd Fvg alle europee Sara Vito: “Questa campagna elettorale è stata davvero un’avventura entusiasmante – ha detto – Io mi ero ripromessa fin dall’inizio di arrivare fin qui senza essermi risparmiata, avendo fatto tutto il possibile per portare il Friuli Venezia Giulia in Europa. Non mi sono mai sentita sola, con tante persone che le quali abbiamo fatto un percorso splendido. Siamo davvero una grande comunità, generosa – ha detto commossa – e il Pd ha una grande responsabilità di essere punto di riferimento per il centrosinistra. Non abbiamo nessuna paura perché – ha concluso – sappiamo di essere dalla parte giusta”.