M5S FVG: “Oggi evento di chiusura di Campagna Elettorale con la proiezione del Film L’Italia che conta a Pradamano”.

“Il MoVimento 5 Stelle del Friuli Venezia Giulia ha organizzato la proiezione del film L’Italia che conta, che permetterà di vedere in versione cinematografica il tour live effettuato dal Presidente Conte nelle ultime settimane di campagna elettorale. L’ingresso è gratuito e porterà a riflettere su quello che non sta funzionando nella gestione governativa di Giorgia Meloni. Verranno rappresentate le soluzioni proposte dal M5S per affrontare i problemi che più preoccupano gli italiani: dal carovita ai tagli alla sanità, fino ai rischi ambientali e a quelli della nostra sicurezza in uno scacchiere internazionale nel quale i leader mondiali conducono i Paesi alle soglie della Terza Guerra Mondiale”. Il MoVimento 5 Stelle invita i cittadini all’iniziativa con cui si chiuderà la Campagna Elettorale per le Elezioni Europee 2024 e che si terrà al The Space Cinema a Trieste di Pradamano giovedì 6 giugno dalle ore 19.30, durante la quale saranno presenti i portavoce e gli eurocandidati per la circoscrizione nord orientale.

“I prossimi 8 e 9 giugno saremo chiamati a scegliere tra due modelli di società diametralmente opposti. Dovremo decidere tra chi promuove la transizione ecologica e chi favorisce la transizione militare, tra chi vuole fermare la guerra e chi preferisce inviare ancora armi. Ecco perché invitiamo tutti i cittadini ad andare a votare nel weekend, ma soprattutto su quanto è stato fatto in Europa negli ultimi anni dai partiti che in questi giorni sono impegnati a chiedere il voto degli italiani. A noi piace ricordare un esempio, tutti stiamo imparando l’importanza delle comunità energetiche, il cui padre in Europa è stato il nostro Europarlamentare Dario Tamburrano”.