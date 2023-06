Furio Honsell replica all’ass. Riccardi sulla questione delle imprecisioni linguistiche in referti radiologi

“Questa mattina in Consiglio Regionale ho rivolto all’Assessore Riccardi un’interrogazione a risposta immediata sulla questione sollevata la scorsa settimana dai giornali relativamente alle imprecisioni linguistiche nei referti di alcuni radiologi in forza all’ASFO. Riguardo a tali medici si dichiarava inoltre che operavano in deroga, in attesa dell’equipollenza dei titoli stranieri in loro possesso. È grave che non vengano richieste certificazioni linguistiche, come

avviene nel resto del mondo, soprattutto a professionisti nel settore della diagnostica. La qualità linguistica dei referti è fondamentale. Inoltre l’equipollenza dei titoli non è fatto burocratico. La risposta dell’Assessore però non è stata chiarificatrice. Ha dichiarato che opereranno in deroga fino al 2025 ma che certamente i disguidi linguistici verranno presto superati.” “Il ricorso a lavoratori stranieri è, a nostro avviso più che legittimo, ma si deve pianificare il loro inserimento in modo più sistematico e meno improvvisato. Nessuno discute la competenza dei professionisti, serie perplessità invece suscita l’aspetto

organizzativo generale, che almeno da quanto è apparso sui giornali non giova alla reputazione del nostro Sistema Sanitario.” Così si è espresso Furio Honsell Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.