Furio Honsell Riduzione delle attività extrascolastiche per gli studenti meno abbienti

“Quanto il dirigente dell’ISIS Malignani chiama una “proposta sofferta ma necessaria” ovvero ridurre attività e servizi agli studenti i cui genitori non pagano i “contributi volontari” poteva essere evitata se la Giunta Fedriga, nell’ultimo assestamento di bilancio, avesse tenuto conto del nostro emendamento che creava un polmone per compensare le maggiori spese delle scuole a causa della crescente inflazione. Purtroppo si è voluto dare invece contributi per le bollette e la benzina agevolata a pioggia per guadagnare consensi. Così adesso c’è il rischio concreto che le fasce più deboli abbiano meno servizi e opportunità scolastiche aggravando le disparità sociali, che stanno

aumentando. Riproporremo nella legge di stabilità altri emendamenti per compensare queste distorsioni. Speriamo che finalmente questa maggioranza di destra abbia capito che i contributi devono essere divisi sulla base del bisogno altrimenti i più deboli saranno ancora più deboli.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.