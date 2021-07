FVG Orchestra presenta Accordi Musicali – International Classic Music Festival. Dieci concerti ad ingresso gratuito

Per la prima volta, la FVG Orchestra presenta una propria stagione con un Festival internazionale di musica classica organizzato insieme alla European Foundation for Support of Culture (EUFSC) e con la collaborazione del Comune di Tolmezzo e della Fondazione Bon (Carniarmonie).

Il Festival Accordi Musicali, infatti, è composto da dieci concerti che, dal 17 luglio al 3 agosto, porteranno sul palco del Teatro Luigi Candoni di Tolmezzo alcuni tra i compositori sinfonici più celebri ed amati come Beethoven, Schubert, Dvorák e Mendelssohn.

“Con FVG Orchestra posso dire che sia stato fatto un miracolo – ha sottolineato l’Assessore Regionale alla cultura Tiziana Gibelli - abbiamo fatto delle scelte per garantire un assetto stabile e un percorso di crescita ad un’istituzione culturale così autorevole: oggi possiamo affermare di avere un importante soggetto di produzione artistica, un’orchestra di alto livello capace di rappresentare al meglio la Regione all’estero. Come Assessore alla cultura, sono molto orgogliosa di questa realtà, ancora di più nella prospettiva che guarda al 2025, l’anno in cui Gorizia e Nova Gorica saranno capitale della cultura”.

La Fondazione europea per il sostegno alla cultura (EUFSC) è un'organizzazione no profit fondata a Malta dall’imprenditore e filantropo armeno Konstantin Ishkhanov con lo scopo di avviare e promuovere progetti culturali ed educativi in Europa, Nord e Sud America e Asia. Collegato in diretta durante la presentazione c’era il direttore artistico Alan Chircop.

“Solo due mesi fa, un programma come quello che presentiamo oggi sarebbe stato impensabile: è simbolo di quanto tutti gli operatori culturali attendessero una rinascita” – sottolinea il Presidente Paolo Petiziol – “Questa è l’Orchestra della Regione: rappresenta il Friuli Venezia Giulia in Italia e all’estero, ma non solo: porta con sé importanti responsabilità artistiche, istituzionali e di collaborazione con le altre realtà culturali della Regione. Questo Festival segna un nuovo passo e l’inizio di nuove collaborazioni nazionali ed europee a cui stiamo già lavorando”.

La FVG Orchestra, infatti, ha un calendario fitto di esibizioni per le prossime settimane ed è già stata protagonista al Festival di Lubiana al Castello di Miramare insieme al Coro del Friuli Venezia Giulia, Alessandro Preziosi e Zoe Pernici e a fine agosto aprirà l’edizione 2021 di Mittelfest con il Concerto Devil’s Bridge – Il ponte del diavolo diretto da Grigor Palikarov.

“Siamo davvero orgogliosi di questo progetto - commenta il direttore artistico Claudio Mansutti –

La crescita artistica della FVG Orchestra è sotto gli occhi di tutti: solisti, direttori, ospiti, pubblico e critica testimoniano la qualità raggiunta e così anche gli inviti nazionali e internazionali come il concerto al Teatro di Villacco e al Festival di Lubiana con la prestigiosa direzione del premio Oscar Luigi Piovani. La collaborazione con l’EUFSC è un ulteriore nuovo passo internazionale per l’orchestra: insieme alla Fondazione, infatti, sosteniamo il compositore Alexey Shor che sarà in residenza per l’intero festival Accordi Musicali, e portiamo sul palco solisti stranieri e direttori di fama internazionale.”

Nato a Kiev e ora residente negli Stati Uniti, Shor ha una scrittura originale, moderna ma anche di semplice ascolto: le sue musiche sono state eseguite in tutti più importanti teatri del mondo e pubblicate da Breitkopf, Warner, Decca e Sony.

Il cast di direttori e solisti presenti al Festival è degno delle più grandi sale da concerto mondiali e annovera tra i solisti ben quattro vincitori del prestigioso Concorso Regina Elisabetta (i pianisti Denis Kozhuklin e Remi Geniet e i violinisti Andrey Baranov e Ji Young Lim). Da sottolineare altre due star come il violoncellista Steven Isserlis e il pianista Freddy Kempf. Tra i direttori Sergey Smbatyan, direttore principale dell'Armenian State Orchestra e della Malta Philarmonic Orchestra, Stephan Zilias, direttore dell'Opera di Stato di Hannover, Daniel Raiskin, direttore della Filarmonica Slovacca, della Iceland Symphony Orchestra e della Sinfonia Varsavia, e infine Dmitri Yablonsky che ha inciso ben 4 album con la Royal Philharmonic Orchestra.

Accordi Musicali è un’occasione unica per ascoltare sia brani nuovi sia le grandi opere sinfoniche con quasi tutte le Sinfonie di Beethoven ed alcuni percorsi musicali dell'Ottocento con Schubert, Dvorak, Mendelssohn.

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.carniarmonie.it