Gruppo MSG con sede a Campoformido annuncia 80 milioni di fatturato e nuovi investimenti

Oltre le più rosee aspettative. Il Gruppo MSG, che ipotizzava una chiusura a 77,8 milioni, raggiunge invece gli 80 milioni di fatturato per il 2022 e non accenna a fermarsi. Questo, grazie ad un processo interno di riorganizzazione societaria, organizzativa e di governance e implementando l’operato con moderni ed efficienti sistemi informatici che hanno consentito il raggiungimento di elevati margini di redditività. La friulana MSG con sede a Campoformido, capofila del Gruppo, chiude invece con un ricavo 2022 di 64 milioni, un utile netto di 1,7 milioni, una posizione finanziaria netta (PFN) di 14,4 milioni e un margine operativo lordo del 10% sui ricavi, confermandosi leader nel trasporto, movimentazione e stoccaggio di beni per conto di clienti. Grazie a più di 1200 addetti, rimane infatti uno dei più importanti operatori del Nord-Est, soprattutto nella fetta di mercato delle consegne a domicilio, chiamata in termini tecnici “dell’ultimo miglio”. Non solo, attualmente si sta muovendo in regione con importanti investimenti: il primo riguarda il futuro hub che verrà costruito quest’anno a Ronchi dei Legionari, zona indubbiamente strategica sia per la vicinanza all’aeroporto sia perchè capace di coprire agevolmente la distribuzione isontina e triestina. Il secondo è il conseguente aumento della flotta, che con un 7% in più supererà a breve il migliaio di mezzi a disposizione. Con soddisfazione di tutto il Cda abbiamo raggiunto un risultato molto gratificante per l’anno 2022. – commenta Elio Cecconi, amministratore delegato MSG – Abbiamo da poco festeggiato il traguardo dei dieci anni ma la strada è ancora lunga. La nostra capacità di innovazione e affidabilità ci permettere di essere uno dei principali player del triveneto nella distribuzione dell’ultimo miglio. Questa esperienza nella distribuzione, oltre alle competenze acquisite nella gestione di mezzi, ci permette ora di espanderci e di inserirci anche in altri mercati, come quello del noleggio mezzi a breve e lungo termine”. A questo proposito, di recente l’azienda ha attivato MSG RENT, servizio dedicato al noleggio di veicoli commerciali. Vi è inoltre, per tutti i settori operativi, una grande attenzione al tema della sostenibilità: da sempre l’azienda considera una sua responsabilità limitare l’impatto ambientale, motivo per cui è già iniziata una progressiva conversione della flotta verso l’elettrico.