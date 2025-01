Il M5s non presenterà nessuna lista per le prossime elezioni comunali di Pordenone

Nessuna lista pentastellata sarà presente alle prossime elezioni comunali di Pordenone. lo rende noto con una nota il Gruppo Territoriale M5s di Pordenone e provincia. Si legge testualmente: “Stante la attuale situazione di riorganizzazione del Movimento a seguito della assemblea nazionale tenutasi di recente, non sarà presentata nessuna lista per le prossime elezioni comunali di Pordenone. Viene, quindi, lasciata la massima libertà ad ogni singolo iscritto di partecipare ad altre liste, salvo l’indicazione di non essere presenti in liste – su conferma da parte della coordinatrice regionale Elena Danielis – ritenute incompatibili con il Movimento (leggi ItaliaViva). Il Movimento, quindi, non sarà presente in nessuna forma nella costituente coalizione con candidato sindaco Nicola Conficoni del PD. Sempre nel corso della stessa assemblea Mara Turani ha comunicato ufficialmente all’Assemblea che non si ricandiderà più. Resta ovviamente nel Movimento con le stesse volontà di intenti e condivisioni che l’hanno da sempre identificata con il Movimento pordenonese”.