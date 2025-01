Balcani: 14/1 in Senato conferenza ex presidente sloveno Pahor con diretta streaming

Martedì prossimo 14 gennaio a Roma, alle ore 15.00 nella Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” in Piazza della Minerva 38, si tiene la conferenza “I Balcani Occidentali e il loro cammino verso L’Europa”. L’incontro avviene per iniziativa della senatrice Tatjana Rojc e avrà come ospite e relatore Borut Pahor, già Presidente della Repubblica di Slovenia. Focus su presente e prospettive di una regione dal grande peso economico e geopolitico per l’Italia e fondamentale per la stabilità di una vasta area strategica a livello globale.

Porterà un saluto l’Ambasciatore della Repubblica di Slovenia in Italia Matjaž Longar e sarà presente il segretario generale dell’Iniziativa Centro-Europea Franco Dal Mas.

I lavori del convegno saranno trasmessi in diretta streaming al link webtv.senato.it e sul canale YouTube del Senato Italiano. L’accesso alla sala, con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta, è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.

I giornalisti e gli ospiti devono accreditarsi scrivendo a: michele.delben@gmail.com