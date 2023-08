In viaggio con la Banca d’Italia tappa di Trieste 3-5 settembre 2023, presente il Governatore Ignazio Visco

“In viaggio con la Banca d’Italia” è un percorso a tappe attraverso il Paese ideato per promuovere la cultura finanziaria, raccontare la banca centrale italiana e aprire un dialogo diretto con persone, imprese e istituzioni del territorio. L’iniziativa si rivolge innanzitutto alle comunità locali: in ciascuna delle città coinvolte, la sede della Banca d’Italia apre le proprie porte alla cittadinanza, offrendo l’opportunità di partecipare a visite guidate e workshop didattici. Vengono inoltre proposti dibattiti pubblici su argomenti di interesse per il territorio che si tengono in prestigiose location come teatri, auditorium e università. Gli eventi sono accompagnati da incontri tematici che vedono la partecipazione di rappresentanti delle piccole e medie imprese locali, figure del mondo accademico e delle associazioni, ma anche delle categorie più fragili dal punto di vista delle competenze finanziarie, come donne, giovanissimi, anziani e migranti.

LA BANCA D’ITALIA A TRIESTE

A settembre, “In viaggio con la Banca d’Italia” approda a Trieste con un fitto programma di eventi dal titolo “Un clima nuovo: verso un’economia e una finanza sostenibili”. La Banca d’Italia è particolarmente attenta a questo tema, come testimoniano le molteplici iniziative intraprese dall’Istituto nonché i numerosi interventi tenuti negli ultimi anni dagli esponenti di vertice della Banca in merito a questo delicato argomento. Ed è proprio per manifestare concretamente l’interesse e l’impegno della Banca che l’appuntamento triestino di “In viaggio” vedrà la partecipazione del Governatore Ignazio Visco, il quale interverrà in due diversi momenti del programma arricchendo il dibattito con considerazioni e riflessioni sul tema della transizione verde. La tappa triestina coprirà tre giornate e si aprirà domenica 3 settembre con un Open Day presso la Sede della Banca, organizzato in collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano (FAI). Lunedì 4 settembre il programma proseguirà con un incontro pubblico dal titolo “Tutela della Clientela

Bancaria e Finanziaria”, che si terrà presso la Sala Maggiore del prestigioso Palazzo della Borsa. L’incontro proseguirà quindi con una tavola rotonda moderata da Roberta Giani, Direttrice de “Il Piccolo”, seguita da una sessione di domande e risposte del pubblico. Nel pomeriggio, verrà affrontato il tema del “Mercato del lavoro tra presente e futuro: demografia, formazione e politiche pubbliche”. L’incontro sarà moderato dal giornalista Ansa Francesco De Filippo. La giornata si concluderà con un momento di particolare prestigio: l’incontro tra il Governatore Ignazio Visco e la comunità scientifica regionale presso il Castello di Miramare (evento a porte chiuse). La terza giornata del programma avrà inizio alle 10.30 presso il Teatro Verdi con l’evento aperto al pubblico che dà il titolo all’intera tappa: “Un Clima Nuovo: Verso un’economia e una finanza sostenibili”. Apriranno i lavori il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, il Presidente della RegioneAutonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e il Direttore della Sede di Trieste della Banca d’Italia Marco Martella. Seguirà l’intervento del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco. Anche in questa occasione, l’incontro proseguirà con una tavola rotonda moderata da Paola Ansuini del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d’Italia. L’evento si chiuderà con una sessione di domande aperta al pubblico