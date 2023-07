La domenica di Mittelfest con la grande musica di Nicola Piovani e la più famosa clownessa d’Europa

La prima domenica di Mittelfest è una giornata ricca di spettacoli adatti a tutta la famiglia. Piazza Duomo si accende di musica alle 21.30 con Tre fenomeni in cui tre celebri brani di Antonio Vivaldi si uniscono a tre originali composizioni per flauto e piccola orchestra scritte da Nicola Piovani: oltre al maestro che dirige insieme a Giuliano Carella, sul palco il flauto solista di Massimo Mercelli e I Solisti Veneti.

Grande attesa anche per La sarta (ore 18), l’unico spettacolo del Progetto Famiglia ad andare in scena sul palco del Ristori, con la più importante clownessa europea, la svizzera Gardi Hutter che, tra bambole di pezza e manichini danzanti, cucirà la storia ambientata in una sartoria, senza risparmio di sforbiciate e azzardi.

E sono sempre dedicati ai più piccoli i workshop gratuiti di Circo all’incirca, programmati per domani, martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 luglio. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su www.mittelfest.org. Si svolgono nello chapiteau, il tendone da circo allestito all’interno del Parco del Convitto Nazionale Paolo Diacono, dove vanno in scena gli altri spettacoli del Progetto Famiglia grazie a cui i bimbi dai 6 anni in su entrano a soli 2 euro, quelli sotto i 6 anni hanno diritto ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite mail alla biglietteria.

Altri due appuntamenti in musica di domenica sono Fatalis (11.45 Chiesa di S. Francesco), con al piano Ruggiero Fiorella, uno dei talentuosi pianisti arrivato alle fasi finali del Concorso Pianistico Internazionale del Friuli Venezia Giulia, e What if…?, spettacolo vincitore di Mittelyoung 2023, di Lavish Trio che mescola composizione e improvvisazione.

Alle 16 appuntamento ad ingresso libero al ridotto del Ristori con la presentazione di Mittelbabel, l’archivio digitale del festival realizzato grazie a un progetto di Roberto Canziani con realizzazione di Zeranta: fotografie, filmati, file audio, documenti, materiali di promozione, tutti disponibili in rete.