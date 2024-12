La FVG Orchestra al Teatro Modena di Palmanova con “Il solista e l’orchestra” al flauto Fosca Briante con la direzione di Enrico Fagone

La stagione teatrale di Palmanova accoglie nel suo cartellone, come da tradizione, la FVG Orchestra. Venerdì 13 dicembre alle 20.45 al Teatro Gustavo Modena si esibirà l’ensemble regionale diretta dal M° Enrico Fagone e con Fosca Briante flauto solista. Il solista e l’orchestra è il titolo del concerto che ha in programma musiche di Mozart, Stravinskij e Prokofiev.

La FVG Orchestra è diventata ormai una compagine di livello internazionale e a Palmanova è di casa, perché la città stellata è sede di prove dell’orchestra stessa. Questo concerto presenta un repertorio in cui verrà messa in evidenza una tra le “prime parti” dell’orchestra, la flautista Fosca Briante, impegnata nel Concerto per flauto e orchestra in sol maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart. Anche tutto il resto del repertorio della serata è stato pensato per mettere in luce la bravura tecnica e interpretativa degli esecutori, grazie a due brani molto noti di carattere neoclassico di Igor Stravinsky – Pulcinella, suite da concerto – e Sergej Prokofiev – Sinfonia n. 1 in re maggiore, op. 25 “Sinfonia classica” – in cui spicca la vena melodica inframezzata da melodie popolari e virtuosismi d’assieme.

A dirigere la FVG Orchestra ci sarà Enrico Fagone, unico direttore d’orchestra italiano nominato ai Grammy Awards 2023 di Los Angeles per la sezione della musica classica per un disco alla guida della London Symphony orchestra. Direttore Musicale e direttore artistico della Long Island Concert Orchestra di New York, Enrico Fagone è regolarmente invitato a dirigere orchestre quali la London Symphony Orchestra, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino, l’Orchestra della Svizzera Italiana, l’Orchestra Sinfonica di Milano, l’Orchestra Sinfonica di Stato ungherese e l’Orchestra Filarmonica di Cracovia.

Diplomata in flauto al Conservatorio Tomadini di Udine, Fosca Briante ha studiato ottavino ad indirizzo solistico-orchestrale al Conservatorio Verdi di Milano. Ha collaborato, tra gli altri, con il Teatro Lirico Verdi di Trieste, l’Orchestra e Coro San Marco di Pordenone, l’Orchestra Società Filarmonica di Udine, l’Orchestra Filarmonica della Fenice di Venezia, il Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro Filarmonico di Verona, l’Orchestra Toscanini di Parma. Ha fatto parte di diverse formazioni di musica da camera e si è esibita in duo con il violoncellista Antonio Merici e con il flautista Tiziano Cantoni. Componente del quartetto di ottavini Alt(r)e frequenze piccolo quartet, con cui si è esibita in Italia e all’estero, ricevendo importanti premi. Dal 2011 è Primo Flauto della FVG Orchestra.