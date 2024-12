La comunità di Moggio festeggia la “Bandiera Verde” di Legambiente

Domani (Mercoledì 11 dicembre) alle ore 18.30, a Moggio Udinese presso l’ex scuola di Grauzaria verranno premiati con la Bandiera Verde di Legambiente l’Azienda agricola “A man – capre al pascolo” e Dario Not.

La bandiera vuole riconoscere il lavoro di rivitalizzazione della frazione e di cura dei prati circostanti. Per l’occasione rifletteremo sul futuro di questa vallata durante la conferenza divulgativa “Immagini, interviste e cartografie in Val d’Aupa”, tenuta dal prof. Igor Jelen dell’Università di Trieste. A seguire un momento conviviale organizzato dalla comunità di Grauzaria. Sarà possibile visitare la mostra fotografica “Di une volte e di cumò”.

Posti in sala e parcheggi limitati. Iniziativa realizzata dal Comune di Moggio Udinese e Legambiente – circolo della Carnia, Valcanale e Canal del ferro.