Avviato dalla Comunità di montagna della Carnia il progetto “Digitale in Comune”

La Comunità di montagna della Carnia ha avviato il progetto “Digitale in Comune”, volto alla diffusione dell’alfabetizzazione informatica sul territorio. Nelle sedi comunali di Paularo e Socchieve il cittadino può trovare una postazione con computer dotato di stampante e scanner, per usufruire dei servizi online della Pubblica Amministrazione.

È possibile accedere a portali online come Sesamo FVG o Agenzia delle Entrate e ai servizi online offerti dai Comuni e dagli uffici della Comunità di montagna della Carnia. Per questi ultimi, in particolare, è possibile, in questa prima fase, prenotare appuntamenti online. Successivamente, anche l’appuntamento vero e proprio avrà luogo per il tramite del totem: attraverso una videochiamata, infatti, ci si potrà collegare con l’ufficio e così fruire dei servizi richiesti anche da remoto.

Nella fase di avvio dell’iniziativa si può usufruire del sostegno dei “facilitatori digitali”: dei giovani volontari specializzati nell’assistenza digitale, il cui compito è quello di rendere autonome le persone meno digitalizzate nella gestione delle pratiche online. Saranno presenti a Socchieve il lunedì ed il martedì, a Paularo da mercoledì a giovedì.

Attraverso i totem digitali è possibile prenotare prestazioni con determinati uffici della Comunità di montagna della Carnia ai seguenti orari:

Servizio Associato Tributi Mercoledì 10-12

Servizio Associato Polizia Locale Martedì 10.00 -10.30

Servizi al territorio (autorizzazioni per raccolta funghi, transito su piste forestali) Martedì e giovedì 11.00 – 12.00

Elisabetta Scrignaro

CarniaMusei – Geoparco delle Alpi Carniche

Servizio cultura, turismo e comunicazione istituzionale

Comunità di montagna della Carnia