Lef, borse di studio in economia circolare in collaborazione con l’Università di Trieste

Lef, l’azienda digitale modello fondata da Confindustria Alto Adriatico e McKinsey, co-finanzia il programma di borse di studio in economia circolare dell’Università degli studi di Trieste nel solco di una collaborazione particolarmente intensa e positiva. Oggetto, un dottorato internazionale della durata di tre anni. La ricerca proposta riguarda l’analisi dei possibili modelli di business nell’economia dell’idrogeno.

“Una iniziativa in linea con la nostra mission aziendale – spiega Marco Olivotto, direttore generale di LEF – che ci vede impegnati anche nel formare e accompagnare i futuri talenti del mondo del lavoro in azienda. A differenza del tradizionale modello dell’economia lineare, in cui le risorse vengono estratte, trasformate in prodotti e infine eliminate come rifiuti, – aggiunge – nell’economia circolare si cerca di mantenere le risorse in un ciclo continuo di utilizzo, riparazione, riciclaggio e riutilizzo. L’obiettivo è creare un sistema circolare in cui i materiali e le risorse vengono mantenuti in uso il più a lungo possibile, riducendo così la dipendenza dalle risorse vergini e l’impatto ambientale associato alla loro estrazione e produzione”.

La sede di studio è a Trieste; possono candidarsi aspiranti provenienti da qualsiasi Paese, purché in possesso di una conoscenza di base della lingua italiana. Idealmente con una laurea in materie scientifiche o gestionali. Le candidature devono essere inviate attraverso il sito web dell’ateneo entro e non oltre il 15 giugno.