Libere dalle violenze spettacolo di musica e parole: “Camminare scalza, un bicchiere d’acqua e la primavera”

Sabato 30 novembre – ore 20,45 presso il Centro Balducci, piazza della chiesa n 1 DescargaLab – BuonaVita Tour presentano: “Camminare scalza, un bicchiere d’acqua e la primavera”. Si tratta di uno spettacolo di musica e parole, una riflessione sulla violenza di genere attraverso una storia vera, quella di Velia (Marina, la cantante dei DescargaLab) con un registro contemporaneamente “intenso e frivolo” che alterna musica e dialoghi. È il racconto di una complicata storia d’amore che degenera in maltrattamenti e violenza familiare, psicologica e fisica. Un viaggio attraverso le radici profonde, la periferia, la famiglia, gli amici, le istituzioni, il buio e la rinascita. Velia ha vinto, e lo racconta perché ogni volta che una donna lotta per sé stessa, lotta per tutte le donne.

Nel dialogo con il pubblico saranno presenti anche le associazioni e i centri antiviolenza del Friuli Venezia Giulia

I DescargaLab – collettivo di suonatori delle periferie milanesi che mette al centro l’impegno sociale sono:

Marina Puglia (voce)

Andrea Tammaro (piano)

Gianluca Vitali (basso)

Federico Sever (chitarra)

Alberto Crippa (Congas)

Ensito Piazzoni (Bongos)

Alessandro Gatti (piccole percussioni)

Stefano Cassiani Ingoni (tromba)

Walter Gatti (trombone)

Andrea Rossi (timbales)

Lo spettacolo è:

– l’evento conclusivo del 32° convegno del Centro Balducci – Ti proteggerò – Abitare insieme la fragilità

– una tappa del Buona Vita Tour dei DescargaLab

– una tappa del progetto Dimmi – Le donne Raccontano – Punto Zero