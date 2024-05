Circa 150 persone hanno partecipato alla prima assemblea informativa sulla diga del Tagliamento a Spilimbergo che si è tenuta venerdì scorso presso la Casa dello Studente della città del mosaico. Nonostante le difficoltà organizzative, moltissime persone si sono ritrovate all’evento organizzato dall’unione dei comitati attivi “Tiliment Libar/Tagliamento Libero” nella tutela del fiume alpino. L’iniziativa è la prima occasione pubblica in cui la popolazione ha avuto la possibilità di informarsi sul progetto già deliberato dalla Regione FVG. Dalla serata è emersa una forte contrarietà non so nel merito dell’opera, che andrebbe a devastare profondamente il fiume nel tratto tra Spilimbergo e Dignano con conseguenze profonde sull’intero corso, ma anche nella mancata condivisione di informazioni con la popolazione. Ignoranza in cui la comunità è stata tenuta e continua ad essere tenuta dall’amministrazione regionale e comunale. Infatti, i presenti sono stati colpiti dalla più totale assenza della Giunta Comunale, ufficialmente invitata, e dei rappresentanti della politica regionale e nazionale che vivono sul territorio. Da sottolineare invece la presenza di due esponenti di minoranza che hanno rimarcato la loro contrarietà all’opera. L’assemblea si è conclusa con la ferma intenzione di organizzare entro fine maggio una grande giornata di festa e mobilitazione proprio sul Tagliamento per lanciare la raccolta firme, e la più completa volontà di creare un fronte unito con chiunque voglia fermare lo sbarramento sul Tagliamento, Amministrazione comunale ed altri comitati compresi. Proprio per questo si è pubblicamente invitato il Consiglio Comunale spilimberghese ad indire un Consiglio Comunale al più presto in cui votare un ordine del giorno che esprima la totale ed incondizionata contrarietà a qualsiasi opera che andrebbe a distruggere il patrimonio Tagliamento.