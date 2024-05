Confagricoltura Fvg: Ismea, banche e finanza, nuovi strumenti e opportunità per le imprese. Incontro di approfondimento a Basiliano

Confagricoltura Fvg e Agrisoluzioni srl, organizzano, per giovedì 16 maggio, alle ore 9.00, presso il Consorzio Agrario di Basiliano (via L. Magrini 2), un incontro dal titolo: “Le Misure Ismea e gli strumenti regionali: nuove opportunità per le aziende agricole”. Nel corso dell’evento si discuterà degli strumenti finanziari messi in campo dall’Istituto con Maria Beatrice Mencacci, della Direzione Servizi per le Imprese – Ismea, e si approfondirà il tema del rapporto con le banche con Maria Cristina D’Arienzo e Nicola Caputo (della Direzione politiche fiscali, creditizie e Amministrazione di Confagricoltura), alla luce delle azioni realizzate e del percorso di educazione finanziaria intrapreso come strumento di potenziamento per le imprese. Infine, concluderà l’incontro Renato Moreale – responsabile Ufficio Finanza Agevolata di Banca 360 Fvg – affrontando il tema degli strumenti regionali nelle sue diverse declinazioni (ipotesi cumulo Psr con Legge regionale 80; Sabatini Fvg per settore agroalimentare; Fondo di rotazione Frie/Fsvil a supporto del comparto agricolo per realizzazione impianti fotovoltaici). La partecipazione all’incontro, organizzato nell’ambito dell’attività Sissar 2024 (in collaborazione con Ersa), è gratuita e garantirà l’acquisizione dei crediti formativi per i periti agrari e i dottori agronomi e forestali. Si consiglia la prenotazione chiamando lo 0432 507013 o scrivendo ad assistenzatecnicafvg@confagricoltura.it.