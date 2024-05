Nuova clinica privata a Pordenone: Furio Honsell “interroga2l’assessore Riccardi

“Come Open Sinistra FVG, abbiamo depositato un’interrogazione all’Assessore Riccardi per conoscere se non ritenga opportuno prendere le distanze dalla “promozione” della struttura sanitaria privata a Pordenone, assicurata dalla presenza soddisfatta del massimo dirigente dell’azienda sanitaria regionale ASFO, nel servizio fotografico dell’inaugurazione di nuove attrezzature presso la struttura privata. La presenza di una figura istituzionale non è priva di inevitabili significati politici e commerciali. Tali immagini sono inoltre comparse il giorno successivo in cui proprio gli stessi vertici della sanità regionale pordenonese avevano giustificato in Commissione Sanità del Consiglio Regionale la chiusura di un reparto presso l’Ospedale pubblico di San Vito al Tagliamento. Questi due comportamenti hanno suscitato molto sconcerto e sfiducia presso tantissimi cittadini del Friuli Occidentale sulla volontà della Giunta regionale di difendere il sistema sanitario pubblico rispetto a quello decisamente più costoso e commerciale costituito dal privato convenzionato.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.