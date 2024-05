Carabinieri: servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Lignano Sabbiadoro e Latisana

La Compagnia Carabinieri di Latisana (UD), sabato 11 maggio 2024, ha attuato un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato le aree a forte vocazione turistica dei comuni di Lignano Sabbiadoro e Latisana. In un weekend caratterizzato dal forte afflusso di visitatori, attratti dagli eventi in corso ed invogliati dal bel tempo con temperature quasi estive, un importante schieramento di Carabinieri ha svolto servizi straordinari finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare riguardo a quelli di tipo predatorio, in danno di anziani, in materia di stupefacenti e quelli connessi all’abuso di sostanze alcoliche. Intensificata anche la vigilanza sul rispetto delle norme del codice della strada.

Numerosi i posti di controllo effettuati, nel corso dei quali i militari hanno verificato il rispetto da parte degli automobilisti e motociclisti delle norme del codice della strada, con particolare riguardo alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Le pattuglie in auto hanno vigilato dinamicamente abitazioni, esercizi commerciali, locali pubblici, distributori di carburanti e tutti i luoghi ritenuti maggiormente esposti ai reati contro il patrimonio.

Non sono mancati i controlli ai locali pubblici e agli avventori presenti, per verificare l’osservanza delle normative di legge.

Nell’ambito dei servizi svolti, sono state sottoposti a controllo 35 veicoli ed identificate più di 50 persone. Sottoposto a controllo anche un esercizio pubblico di Aprilia Marittima.

Nel campo dell’attività preventiva sono state rilevate 5 violazioni al codice della strada.