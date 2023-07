Lignano Pineta. Installato il cestone per la raccolta della plastica sulla sponda friulana del fiume Tagliamento

Sbarca a Lignano il progetto socio culturale itinerante #Nontiscordardime che vede installato un cestone per la raccolta della plastica nelle vicinanze del passo barca Lignano – Bibione in via Punta Tagliamento di Riviera. Giunto alla sua quinta edizione, il progetto di sensibilizzazione ambientale #Nontiscordardime è patrocinato dall’ARPA FVG, organizzato e promosso dal Gruppo Illiria con la partecipazione della Società Lignano Pineta. Il cestone installato a Riviera, alla presenza del Vice Sindaco Manuel La Placa, è arricchito di informazioni utili relative al processo di riciclo della plastica raccolta e alle modalità di compilazione di un questionario che, se completato in ogni sua parte dall’utenza, contribuisce con 10 centesimi al sostegno di progetti di tutela dell’ambiente.

Attraverso l’attivazione di una campagna d’informazione, l’obiettivo dell’iniziativa è quello di creare una coscienza ambientale anche tra i molti turisti che nei mesi estivi scelgono Lignano per le loro vacanze. Raccolta delle bottiglie di plastica – tra il 2019 e il 2021 ne sono state accumulate 31.936 – che ha dato vita a un altro progetto: l’adizione di alcuni alveari biologici, rappresentando le api il primo anello della catena naturale il cui stato di salute è fondamentale per la vita di tutti gli esseri viventi. Non poteva mancare quindi il coinvolgimento attivo della Società Lignano Pineta impegnata, da anni, nell’attuare politiche gestionali volte alla salvaguardia e sostenibilità ambientale come, ad esempio, l’utilizzo di energia green prodotta solo da fonti rinnovabili e il riutilizzo di materiali da spiaggia obsoleti a sostegno di un’economia circolare.