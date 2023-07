M5S Fvg: “2000 percettori senza reddito di cittadinanza nei prossimi mesi in regione”

Saranno circa duemila i percettori di reddito di cittadinanza che perderanno la possibilità di sopravvivere in regione: “questo sarà il risultato in Friuli Venezia Giulia della furia politica contro i poveri di Giorgia Meloni”. A ricordarlo sono La consigliera regionale Rosaria Capozzi e la consigliera circoscrizionale di Trieste Elena Danielis che hanno indetto una assemblea pubblica per le 18.00 di martedì 1 Agosto nel capoluogo regionale in Campo San Giacomo. “Un’occasione per spiegare cosa succederà a più di 2000 famiglie, anche alla luce delle posizioni politiche della Giunta Fedriga – ricorda Capozzi – che non ha approvato gli emendamenti del M5S in assestamento di bilancio con cui chiedevamo di ripristinare le misure di sostegno al reddito per le famiglie in difficoltà”. “Trieste è sempre stata la città con il maggior numero di percettori e la cosa assurda è che il Governo pretende che queste persone siano prese in carico dai servizi sociali – ribadisce Danielis – ma qui il sistema ha sempre funzionato bene e la maggior parte di loro aveva già firmato tutti i patti previsti”. “Grazie a questo meccanismo la Direzione Regionale del Lavoro – concludono Capozzi e Danielis – ha sempre riportato i risultati positivi del reddito di cittadinanza per chi ha cercato e trovato poi un’occupazione”