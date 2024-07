Migranti: Tomasinsig (Pd), Lega festeggia numeri di Draghi

“La Lega fa festa perché ha raggiunto nuovamente i numeri del Governo Draghi, complimenti. Nel 2023 quando era già in sella al Governo si erano ben guardati dal fare confronti con gli anni precedenti. E attenzione poi alla interpretazione dei dati di Frontex ad uso e consumo della propaganda politica: la diminuzione degli ingressi dalla rotta balcanica riguarda la frontiera esterna dell’UE, non quella italiana. Quali sono dunque i numeri reali degli arrivi in FVG? Il segretario della Lega non li fornisce, né tanto meno aiuta il sito della regione, non aggiornato da anni. Nemmeno il Viminale li rende noti, a differenza di quelli della rotta mediterranea. Quindi andiamoci piano”. Lo dichiara la responsabile Politiche migratorie del Pd Fvg Linda Tomasinsig replicando al segretario della Lega Fvg Marco Dreosto, che cita Frontex per vanta importanti riduzioni di ingressi di migranti.

“i dati forniti da Frontex – spiega Tomasinsig – e non solo quelli utili alla trita e ritrita narrazione della destra, dicono che i migranti si sono spostati verso altre rotte (soprattutto quella dell’Africa occidentale). Risulta così evidente che le politiche di controllo delle frontiere, repressione e mancata accoglienza non incidono sulla spinta a migrare ma fanno solo deviare i percorsi, anche rendendoli più pericolosi”.