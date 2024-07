Salute. Consigliera Simona Liguori (pat-civ): mozione in consiglio regionale su continuità cure ospedali

La consigliera regionale Simona Liguori (Patto per l’Autonomia – Civica Fvg) annuncia in una nota una mozione in Consiglio regionale sulla continuità delle cure tra gli ospedali del Friuli Venezia Giulia. L’iniziativa nasce in seguito al caso, riportato dalla stampa locale, di un paziente che ha dovuto attendere diverse ore per ricevere una diagnosi, spostandosi tra gli ospedali di Cividale e Udine. “Episodi come questo – spiega Liguori – evidenziano la necessità di protocolli chiari per garantire la continuità assistenziale tra le diverse strutture sanitarie della regione. I pazienti non devono subire disagi o ritardi nelle cure a causa di problemi organizzativi o di comunicazione tra ospedali”. La consigliera sottolinea poi l’importanza di procedure standardizzate: “Servono protocolli ben definiti per il trasferimento dei pazienti e la condivisione delle informazioni cliniche tra le strutture. Questo permetterebbe di ottimizzare i tempi, evitare la ripetizione di esami e garantire un percorso di cura più efficiente e meno stressante per i pazienti e le loro famiglie”. “Fondamentale inoltre – conclude l’esponente civica – che gli ex ospedali di Cividale e Gemona vengano riattivati con percorsi definiti rispetto all’ospedale di Udine, perché possono dare un aiuto fondamentale all’ospedale hub. La mozione proposta mira a impegnare la Giunta regionale a sviluppare e implementare tali protocolli in tutta la rete ospedaliera del Friuli Venezia Giulia, con particolare attenzione al ruolo degli ex ospedali periferici”.