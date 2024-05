Automobile club Udine, le Frecce Tricolori testimonial della campagna di sicurezza stradale

“Vola alto, rispetta le regole” è il claim della nuova campagna realizzata dall’Automobile Club Udine che, anche nel secondo anno del progetto UD4Safety, finanziato dalla Regione FVG, si unisce ad un testimonial prestigioso per diffondere messaggi di sicurezza stradale – le Frecce Tricolori – simbolo di eccellenza tecnica, capaci di creare bellezza e armonia e di suscitare emozioni in chiunque assista alle loro esibizioni.

La campagna di comunicazione, che ha come protagonisti i piloti della Pattuglia Acrobatica, mette a confronto quattro tipici comportamenti alla guida in strada, con gli stessi in volo e mostra alcune regole fondamentali per la sicurezza in viaggio: verificare l’efficienza del veicolo, far allacciare le cinture ai passeggeri, indossare il casco integrale ben allacciato se si usa la moto e, per tutti, rispettare la segnaletica.

In occasione dell’ultimo addestramento acrobatico prima dell’inizio della stagione ufficiale di esibizioni, davanti a migliaia di spettatori e alla presenza del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il Tenente Colonnello Massimiliano Salvatore, Comandante delle Frecce Tricolori, ha ricordato: “La sicurezza, in volo come sulla strada, è fatta da un insieme di semplici condotte virtuose, basta seguire le regole; partecipare a questa campagna è stata un’opportunità che abbiamo subito colto con entusiasmo, con l’auspicio di dare un esempio positivo a quanti ogni giorno si mettono alla guida; per noi è stata un’esperienza divertente e allo stesso tempo educativa”.

Gianfranco Romanelli – Presidente dell’Automobile Club Udine ha ringraziato con queste parole: “I piloti delle Frecce sono modelli di comportamento ai quali si guarda con rispetto e ammirazione perché rappresentano modelli di comportamento ed esempi di capacità, rigore e ferrea disciplina. Con questa campagna vorremmo far passare il messaggio che l’osservare regole precise e un forte senso di responsabilità costituiscono valori imprescindibili. Siamo certi che l’immagine, la storia e i valori delle Frecce Tricolori e dei suoi piloti siano ideali per promuovere un modello virtuoso in strada, così da incentivare l’emulazione delle buone abitudini”.