Progetto didattico gratuito Navigando, un’opportunità per i giovani del Fvg

Aperte fino al 31 agosto e iscrizioni per l’anno 2024/2025 al programma NAVIGANDO, ideato dal cluster mareFVG, per le studentesse e gli studenti di ogni ordine e grado scolastico con l’obiettivo di avvicinarli, grazie ad attività laboratoriali stimolanti e divertenti, alla cultura del mare, alle professioni marittime, alle tematiche delle tecnologie marittime e all’economia blu sostenibile. Un’occasione per esercitare lo sviluppo di abilità manuali, per lavorare in squadra e fare scienza, divertendosi! La partecipazione al progetto è gratuita e si sviluppa attraverso attività didattiche integrate con apprendimento attivo ed esperienze pratiche: si costruiscono modellini di navi e droni marini, si testa in acqua la stabilità di una nave.

Le iniziative di Navigando, occasione di scoperta e stimolo per i partecipanti e sono organizzate da mareFVG grazie alla collaborazione con esperti del settore. Incoraggiano la capacità di lavorare in gruppo, la risoluzione di problemi, la manualità, la creatività, il pensiero critico e la progettazione step by step. Navigando inoltre vuole mettere in luce le opportunità e le potenzialità di uno dei settori produttivi più importanti del FVG: l’economia del mare. Inaugurato nell’anno scolastico 2017-2018, con il coinvolgimento di 460 studentesse e studenti di 28 classi, nel 2023-2024 Navigando ha registrato un nuovo record di 58 classi e oltre 1000 iscritti ai percorsi organizzati. Le attività di Navigando sono gratuite per le scuole grazie al finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia, di enti di ricerca, imprese, associazioni e istituti di credito. È solo richiesto che la Scuola metta a disposizione i propri spazi per lo svolgimento delle attività (frontali e laboratoriali). Inoltre, per le scuole secondarie di secondo grado, c’è la possibilità di inserimento dell’attività nei PCTO. Per aderire al progetto è necessario inviare a flavia.fortin@marefvg.it il modulo di adesione scaricabile dal link Modulo-adesione-Navigando-as-2024-25_letsgounderwater.pdf (marefvg.it)