Movimento 5 Stelle Fvg annuncia un percorso per rafforzare la sua presenza sui territori

Udine e Trieste sarebbero attivi, almeno coì si legge in una nota del M5s che annuncia di star intraprendendo “un percorso per rafforzare la sua presenza sui territori e impostare un’azione politica che muova dal costante ascolto dei bisogni delle comunità locali al fine di promuovere iniziative dal basso per migliorare, concretamente, le condizioni di vita delle persone”. “Questo processo, che si è subito preannunciato complesso, si legge ancora nella nota, oggi segna una prima tappa importante: nazionalemnte all’incirca 80 Gruppi territoriali (i primi ad essere stati approvati e altri seguiranno nelle prossime settimane), sono autorizzati a riunirsi per elaborare proposte e sollecitare soluzioni riguardanti la vita delle comunità di riferimento. Questo progetto ha già coinvolto oltre 20 mila persone, che – giorno dopo giorno – cercheranno di affinare pratiche di “civismo attivo”, vincendo la disaffezione che tanti cittadini dimostrano verso la politica, vista ormai come incapace di farsi carico del destino di una comunità o anche solo di trovare soluzioni per il benessere di tutti e non a vantaggio di pochi. Questo processo segnerà un cambiamento radicale nella nostra storia. Non devono esserci però fraintendimenti: i Gruppi territoriali non saranno i luoghi in cui la nostra forza politica celebrerà vuote liturgie, come avviene nei partiti tradizionali. Saranno i momenti di confronto in cui si materializzerà la nostra idea di “cittadinanza attiva”, in cui i cittadini saranno chiamati a esercitare consapevolmente i propri diritti e a trasmetterci idee e proposte per perseguire un’azione politica sempre più aderente alle reali esigenze dei cittadini, di tutti i cittadini, nessuno escluso. I coordinatori territoriali, una volta ricevuta la comunicazione ufficiale di approvazione, potranno procedere a convocare le rispettive assemblee per l’elezione dei rappresentanti dei Gruppi territoriali. Siamo pronti a scrivere questa nuova pagina della storia del Movimento 5 Stelle, conclude la nota, densa di passione, partecipazione, impegno collettivo”.