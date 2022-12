Open Day al Consultorio Familiare Udinese: riparte il Progetto Famiglia dedicato a genitori e bambini

Dopo due anni di stop causa pandemia, sono aperte le iscrizioni per partecipare al Progetto Famiglia del Consultorio Familiare Udinese APS, un’attività di sostegno dedicato alla prima infanzia e pensato per tutti i genitori che si trovano ad affrontare le normali sfide della genitorialità: dalla gravidanza, al parto, fino alla crescita di un figlio. Per l’occasione, il Consultorio Familiare Udinese apre le sue porte venerdì 16 alle ore 16.45, per un incontro gratuito a ingresso libero in cui i genitori avranno l’occasione di conoscere l’attività e i professionisti coinvolti. Il Progetto Famiglia si svolge all’interno di piccoli gruppi pre e post parto in cui mamme e papà vengono accompagnati da una psicologa e da un’ostetrica nella comprensione di quello che avviene nei primi 3 anni di sviluppo del bambino.

Lo scopo, anche quest’anno, è fornire un sostegno integrato di tipo psicologico e ostetrico, lavorando soprattutto in un’ottica di prevenzione: si rivolge dunque anche coloro che si trovano ad affrontare preoccupazioni temporanee sul proprio ruolo di genitori, o che hanno il semplice desiderio di comprendere più a fondo le dinamiche relazionali con il proprio bambino. Tale percorso, permette anche di monitorare e sostenere lo sviluppo affettivo, emotivo, intellettivo e relazionale del piccolo, aiutando chi si occupa di lui a fornirgli un ambiente stabile e sicuro in cui crescere. La scelta dell’attività di gruppo, inoltre, è stata pensata per favorire la nascita di una rete di supporto e di scambio tra genitori dove condividere dubbi, preoccupazioni ed esperienze relative a questo delicato e prezioso momento.

“Siamo molto contenti che il Consultorio torni ad ospitare un’iniziativa così importante – afferma Lorenzo Rizzi, presidente del Consultorio Familiare Udinese – dopo due anni di sospensione forzata a causa della pandemia, spero che le attività del Progetto Famiglia tornino ad essere un punto di riferimento per i genitori della Regione e per i loro bambini. Si tratta in effetti di un percorso innovativo, perché il supporto ostetrico e psicologico si combinano insieme per offrire un aiuto completo dalla gravidanza fino ai primi anni di vita”.

Il Progetto Famiglia si sviluppa in tre fasi, a seconda del periodo evolutivo. Io Nasco, il gruppo preparto a cadenza settimanale, accoglie le future mamme e le accompagna lungo la strada della gravidanza e del parto. Seguono Io Cresco e Io Gioco, i gruppi postparto che, ogni quindici giorni, accolgono genitori e bambini in un percorso di scoperta reciproca.

Gli incontri sono condotti da 3 specialiste che collaborano con il Consultorio: la dott.ssa Marcella Romano, psicologa – psicoterapeuta e responsabile dell’attività; la dott.ssa Cristina Boaro, ostetrica; la dott.ssa Lorena Cucit, psicologa specializzata in ambito infantile.

In tutti i gruppi il numero dei partecipanti è limitato per garantire la qualità del lavoro svolto.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, visitare la pagina www.consultorioudinese.it/progetto-famiglia o contattare il Consultorio allo 0432 509248, e-mail info@consultorioudinese.it

CONSULTORIO FAMILIARE UDINESE APS

Il Consultorio Familiare Udinese APS è un’Associazione di Promozione Sociale che offre servizi e prestazioni di tipo sanitario e psicologico a Udine. Si è costituito il 1 febbraio 1978 e, ad oggi, è un’importante realtà per la comunità udinese e per il Friuli Venezia Giulia. Gli interventi sono mirati alla tutela della salute e alla promozione del benessere del cittadino di qualsiasi fascia di età: dal neonato all’anziano, dall’adolescente all’adulto. I servizi offerti ricoprono i seguenti ambiti: ginecologia, consulenza legale, psicologia dell’infanzia, dell’adolescenza, dell’età adulta, educazione all’alimentazione, consulenza neurologica, sostegno alla terza età, gruppi di supervisione per psicoterapeuti in formazione e corsi di formazione rivolti a educatori che operano nella prima e seconda infanzia.