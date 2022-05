Presso la “Durli” di Palmanova, il Centro Ricreativo “Piccoli Dragoni” si prepara per la stagione estiva 2022.

Si sono svolti nei giorni scorsi, presso la Caserma “Durli” di Palmanova, sede del Reggimento “Genova Cavalleria” (4°), due “open days” promozionali dedicati al Centro ricreativo “Piccoli Dragoni”, progetto inaugurato nel luglio 2020 con il sostegno dello Stato Maggiore dell’Esercito, per fornire al personale militare con figli un supporto risolutivo e tangibile per coniugare le esigenze lavorative con quelle familiari. Il Centro è inserito nell’alveo delle strutture del “Piano nazionale dei poli socio-educativi dell’Esercito”. Presso le strutture della “Durli” i piccoli dragoni potranno cimentarsi in attività all’aperto come basket e calcetto, in aggiunta a varie proposte di giochi da tavolo, scacchi, ping pong e balli di gruppo. Sono inoltre previste iniziative di valorizzazione della natura e dell’ambiente attraverso escursioni ed orienteering organizzati presso la vicina cinta bastionata di Palmanova, nonché momenti di familiarizzazione con i cavalli del Centro Ippico militare. È attualmente allo studio, inoltre, un ampliamento delle strutture con l’eventuale possibilità di realizzare un Asilo Nido accessibile anche alla cittadinanza locale sulla base delle esigenze eventualmente avanzate dall’Amministrazione comunale.