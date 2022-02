Prosegue anche in Fvg l’erosione nella Lega. Il consigliere regionale Lippolis ‘archivia’ Salvini e Passa alla Meloni

"In passato la Lega era un movimento di rottura, ora è di sistema". Così il consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia, Antonio Lippolis, sintetizza in poche parole, rilanciate dall'Agenzia Dire, la sua decisione di migrare dal gruppo del Carroccio a Fratelli d'Italia. "Sono sempre stato coerente con i miei ideali- sottolinea- e in questo momento credo fosse giusto cambiare". Nella motivazione espressa oggi in una nota parla di una decisione maturata "dagli avvenimenti nazionali", motivazione che spiega nel dettaglio così: "La Meloni sta dimostrando maggior coerenza, non si affianca e non appoggia un Governo tecnico che non va". E sul fronte locale ci tiene a precisare, parlando alla 'Dire': "Continuerò a far parte della maggioranza, solo in un altro gruppo. E continuerò a sostenere la coalizione di centrodestra, l'appoggio sicuramente non mancherà come non è mai mancato finora".