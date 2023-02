Regionali: Pd, nel Goriziano lista rappresentativa e di qualità Illustrate le proposte dei candidati dell’Isontino

Si è tenuta oggi a Gorizia nella simbolica piazza Transalpina la presentazione dei cinque candidati del Pd nella circoscrizione del Goriziano. Il presidente dell’assemblea provinciale del Pd provinciale di Gorizia Alessandro Zanella ha introdotto i candidati sottolineando “la qualità della lista, rappresentativa dei territori isontini e portatrice di importanti esperienze politico amministrative ” e ha tracciato un quadro delle proposte dei dem per l’Isontino.

Il clima cambia a prescindere che Fedriga lo voglia o no, per cui – ha spiegato l’esponente dem nel suo intervento – la prima sfida dev’essere la transizione energetica e climatica, in cui famiglie e imprese non devono essere lasciati indietro”. Assieme alla priorità di avere un “lavoro di qualità, meno precari e più sicurezza, capacità di attrarre e trattenere i giovani mettendo a frutto i centri di ricerca”, Zanella ha posto l’accento sulla “vocazione di una regione plurale e internazionale, in cui convivono proficuamente lingue e comunità diverse, territori diversi riescono a costruire progettualità che si integrano”, chiedendo che “a Gorizia abbia sede l’assessorato alle Relazioni Internazionali”.

Per i problemi della sanità Zanella ha lanciato la proposta di “tornare a un’azienda sanitaria Isontina, unica da Gorizia a Monfalcone per superare i disservizi e le liste d’attesa”, aggiungendo la richiesta di una “sanità di prossimità e il raddoppio dei medici di famiglia per coprire tutto il territorio”. Sul tema dei migranti, il presidente dem ha deprecato le “concentrazioni assurde come quella di Gradisca” e ha detto che “la regione deve riconoscere il problema specifico della presenza di una comunità straniera a Monfalcone”. Per rilanciare il territorio, ha aggiunto Zanella, vorremmo puntare sulla formazione, con un “Istituto tecnico superiore da incardinare nell’Isis Brignoli Einaudi Marconi che potrebbe offrire ai giovani una specializzazione tecnologica in ambito della mobilità sostenibile e della logistica”.

I candidati sono: Laura Fasiolo, già senatrice e già preside nelle scuole di Gorizia dove è stata candidata sindaco per il centrosinistra; Davide Furlan, commercialista, già assessore comunale e poi sindaco di Romans dʼIsonzo fino al 2021; Lucia Giurissa, impiegata nel settore industriale privato, capogruppo Pd nel Consiglio comunale di Monfalcone; Diego Moretti, capogruppo regionale e segretario provinciale del Pd goriziano; Fabio Vizintin, esperto in studi europei e sociologia dei fenomeni politici, sindaco di Doberdò del Lago.