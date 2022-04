Fino al 24 Aprile per partecipare con lavori fotografici al World.Report Award | Documenting Humanity

C'è tempo fino al 24 aprile 2022 alle ore 18:59 CEST per inviare il tuo lavoro. Si cercano immagini che riflettano una nuova forma di impegno sociale attraverso la fotografia. Il premio è aperto a fotografi italiani e stranieri, professionisti e non, che vogliano raccontarci l’umanità con le sue vicende pubbliche e private, le sue piccole e grandi storie; i fenomeni sociali, i costumi, le civiltà, le grandi tragedie e le piccole gioie quotidiane, i cambiamenti e l’immutabilità. Partecipando al World.Report Award | Documenting Humanity 2022 ci sarà la possibilità di condividere una tua storia, una tematica che ti sta a cuore, il tuo punto di vista sul mondo in cui viviamo

Promozione internazionale

Partecipando al World.Report Award si fanno visionare i propri lavori ad una giuria internazionale. Se il lavoro entrerà nella short list online avrà l’opportunità di essere visto in tutto in mondo.

Premi e vantaggi

10.000 euro di premi in denaro

Attrezzatura fotografica professionale FUJIFILM per un valore di oltre 6.500 euro

Stampa delle mostre

Esposizione delle mostre durante il Festival della Fotografia Etica

Spese di viaggio e alloggio coperte dall’organizzazione del Festival per venire a Lodi e soggiornarvi nel mese di ottobre per presentare il progetto

Visibilità in Italia e all’estero per la durata di 3 anni grazie al progetto Traveling Festival

Visibilità con la stampa internazionale e i professionisti del settore

Pubblicazione nel catalogo annuale del Festival edizione 2022

Il Festival si impegna a dare visibilità per un intero anno a tutti i progetti e alle pubblicazioni future dei fotografi vincitori attraverso i nostri canali di comunicazione

I lavori dei fotografi selezionati nelle shortlist saranno pubblicati in una gallery online permanente sul nostro sito.

Per ulteriori domande non esitate a contattarci all'indirizzo info@festivaldellafotografiaetica.it