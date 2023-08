Sanità Fvg allo stato critico: Furio Honsell di Open Fvg annuncia interrogazione all’assessore Riccardi

Open Sinistra FVG annuncia interrogazione all’Assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi per conoscere come mai la gestione della Sanità ha raggiunto un livello così critico come denunciato dalle organizzazioni sindacali unite e da tantissimi cittadini” A esprimere questa intenzione il Consigliere Regionale Furio Honsell secondo cui desta moltissima preoccupazione il comunicato-denuncia dei sindacati FP CGIL, CISL e FIALS, sulla mancanza di personale nell’Azienda Sanitaria di Udine ASUFC, e sulle promesse non mantenute di assunzioni fatte dalla direzione più di un anno fa. È molto grave, spiega Honsell, che la mancanza di personale e le dimissioni tra gli infermieri siano addirittura cresciute da quando sono state fatte le promesse della direzione! L’Assessore Riccardi e i direttori da lui nominati, chiosa il consigliere di Open, hanno una responsabilità per il clima di difficoltà che si sta creando nella sanità pubblica. Ho partecipato, spiega Honsell, nelle scorse settimane a numerosi incontri promossi dal comitato per la Salute in Montagna e ho preso atto della fortissima preoccupazione di intere comunità prive di medici di base e di continuità assistenziale. Nell’ultimo assestamento di bilancio sono state erogate alla Sanità risorse molto importanti come è stato fatto in tutti questi anni. Come mai dopo ben sei anni di Sanità gestita da Riccardi i problemi più elementari si sono aggravati in modo così cospicuo?