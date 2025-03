Settimana d’azione antirazzista a Udine: eventi tra cultura, educazione e memoria

Udine si prepara a onorare la memoria e l’eredità di Nelson Mandela con una settimana di eventi dedicati alla cultura, all’educazione e alla lotta contro la discriminazione e il razzismo. Dal 17 al 21 marzo, la città ospiterà proiezioni cinematografiche, letture partecipate, concerti e workshop, coinvolgendo scuole, associazioni e l’intera comunità. L’iniziativa mira a promuovere i valori di libertà, uguaglianza e giustizia che hanno guidato la vita di Mandela, con un focus particolare sull’importanza dell’educazione come strumento di emancipazione. Il programma prevede

Lunedì 17 marzo, ore 18:30 – Biblioteca dell’Africa (via Romeo Battistig, 48): Inaugurazione della settimana con la presentazione del programma completo e la proiezione del film “La lunga strada verso la libertà”, un’occasione per ripercorrere la vita straordinaria di Nelson Mandela e il suo impatto sulla storia del Sudafrica e del mondo.

Martedì 18 marzo, Scuola Elementare Dante Alighieri (Via Dante): “Mandela racconta storie”. Letture partecipate tratte dal libro “Le mie fiabe africane”, un’attività dedicata ai più piccoli per avvicinarli al patrimonio culturale africano e ai valori di solidarietà e rispetto per le diversità promossi da Mandela.

Mercoledì 19 marzo ore 11:00 Scuola Manzoni (Piazza Garibaldi) Presentazione della guida “Antidiscriminazionaria” per docenti, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per affrontare e prevenire fenomeni di discriminazione in ambito scolastico, promuovendo una cultura dell’inclusione e del rispetto.

Giovedì 21 marzo Spazio 35 (via C. Percoto, 6): “Musica sudafricana ai tempi dell’Apartheid” con Claudio Cojaniz al pianoforte. Un viaggio musicale attraverso le sonorità che hanno accompagnato la lotta contro la segregazione razziale in Sudafrica, offrendo uno spaccato culturale e storico di grande impatto emotivo.

Venerdì 21 giugno, ITG Marinoni (Via Monsignor Nogara): Incontro con gli studenti del 3° e 4° anno sul tema “Nelson Mandela e l’educazione come strumento di libertà”. Un dialogo aperto con i giovani per riflettere sull’importanza dell’istruzione nella costruzione di una società più giusta e libera, ispirandosi all’esempio di Mandela.